25日未明、阿賀野市で会社の寮として使われていた建物が全焼する火事がありました。建物には50代の男性が住んでいて、焼け跡からは一人の遺体が見つかっています。火事があったのは阿賀野市飯森杉にある建物です。警察や消防によりますと25日午前3時半ごろ、近隣住民から「裏の小屋が燃えている」と119番通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、建物は全焼し121.7平方メートルを焼失。焼け跡から一人の