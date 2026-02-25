東京証券取引所は２５日、伊藤忠食品の株式売買を同日午後２時２５分から停止すると発表した。公開買い付けに関する報道の真偽などの確認のため。 日本経済新聞電子版はきょう午後２時２２分に「伊藤忠商事が５２．４６％を出資する食品卸大手の伊藤忠食品を完全子会社化する方針を固めたことが２５日、分かった」と報じた。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKAB