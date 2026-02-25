サイバーリンクスが上げ幅を拡大する場面があった。午後２時ごろに３０年１２月期に売上高２２１億円（２５年１２月期１８１億３６００万円）、経常利益３０億円（同１８億５７００万円）を目指す新たな中期経営計画を発表したことが評価されている。自治体・金融・民間への展開で、成長領域であるトラスト基盤の社会実装を加速させるほか、流通クラウド事業や官公庁クラウド事業で規模・収益性ともに成長を見込む。 出