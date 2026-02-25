（台北中央社）世界的に権威のある英国の文学賞「ブッカー賞」の翻訳書部門「国際ブッカー賞」の候補作品が台湾時間24日夜に発表され、楊双子さん「台湾漫遊録」（春山出版）の英訳版「Taiwan Travelogue」（金翎さん訳）が候補に入った。同賞に台湾の作家の作品が入るのは、2018年の呉明益さん「単車失窃記」（自転車泥棒）以来8年ぶり。「台湾漫遊録」は、日本統治下の1938（昭和13）年の台湾で、日本人作家と台湾人通訳が