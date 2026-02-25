軽やかメイクで化粧崩れを防ぐ！化け子さん流若見えベースメイク【下地編】【画像で見る】つけすぎNG！下地の使用量の目安YouTubeでも大人気の美容系クリエイター・化け子さんに、40代以降の肌にぴったりなベースメイク術を教えてもらいました。今回は「下地編」。肌悩みを隠したくてつい厚塗りになりがちな世代だからこそ、下地の塗り方やなじませ方を意識して、脱・老け顔に！化け子さん教えてくれたのは▷化け子さん本名：