メキシコ・オープン大会期間：2026年2月24日～2026年3月1日開催地：メキシコ アカプルココート：ハード（屋外）結果：[アドリアン マナリノ] 0 - 2 [島袋 将] 試合の詳細データはこちら≫ メキシコ・オープン第2日がメキシコ アカプルコで行われ、男子シングルス1回戦で、アドリアン マナリノと島袋 将が対戦した。第1セットは島袋 将が6-3で先取。第2セットも島袋 将が6-4で制し、島袋