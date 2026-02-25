ASUS JAPANは、ゲームクリエイター小島秀夫氏によって設立されたゲームスタジオ「KOJIMA PRODUCTIONS」とのコラボレーションモデルとなる2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」と、限定デザインのゲーミングデバイス3製品の予約を受け付けている。発売日は3月6日。ROG設立20周年を記念した、限定シリーズだ。●「ルーデンスが装備するガジェット」をテーマに誕生今回のコラボは、ROGのスローガン「For Those Who Dare