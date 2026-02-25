現地２月21日に開催されたエールディビジの第24節で、佐野航大と小川航基を擁する３位のNECは、冨安健洋と板倉滉が所属する４位のアヤックスとアウェーで対戦。チャンピオンズリーグ出場圏を争うライバルとの直接対決を１−１のドローで終えた。この一戦で注目を浴びていたのが、今冬にアヤックスへの移籍が破談となった佐野だった。個人合意が報じられたものの、NECがオファーを拒否したために、実現しなかったのだ。その22