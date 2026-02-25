25日15時現在の日経平均株価は前日比1351.94円（2.36％）高の5万8673.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は913、値下がりは631、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を494.70円押し上げている。次いで東エレク が194.54円、ファストリ が88.24円、フジクラ が53.15円、ファナック が35.10円と続く。 マイナス寄与度は2