25日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝155円59銭前後と、前日午後5時時点に比べ50銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円63銭前後と25銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース