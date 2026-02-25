中国メディアの第一財経は24日、春節（旧正月）期間中の中国人の海外旅行先で、タイが日本に代わって最も人気を集めたと報じた。記事によると、今年の春節連休では複数のプラットフォームでタイが人気1位になった。航空情報・チケット販売プラットフォーム大手の航旅縦横によると、人気の旅行先となった都市はバンコク、香港、ソウル、シンガポール、クアラルンプール、マカオ、台北、シドニー、プーケット。これまでの大型連休で