◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)男子シングルスの2回戦が行われ、張本智和選手(世界ランキング4位)が、ベスト16進出を決めました。張本選手はこの日、スペインのアルバロ・ロブレス選手(同84位)と対戦。第1ゲームは序盤からリードを広げ、危なげなくこのゲームを先取すると、第2ゲームは逆転で落とします。それでも第3ゲームは一転、序盤から攻めの姿勢を貫き7-1とリードを広げ、相手もそこから