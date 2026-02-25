◇NBAレイカーズ109ー110マジック（2026年2月24日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が24日（日本時間25日）の本拠地マジック戦で途中出場。勝負所で3Pシュートを決めるなど10得点をマークした。チームは痛恨の逆転負けで2連敗を喫した。前回の試合となった22日（同23日）の本拠地セルティックス戦では、シュート不調で5得点に終わった。チームもセルティックスとの名門対決に敗れた。この日も