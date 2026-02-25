◇球春みやざきベースボールゲームズオリックス―ロッテ（2026年2月25日宮崎）オリックスの山下舜平大投手（23）が4回から2番手で登板。2回2/3で3三振を奪って無失点に切り抜けた。山下は「球自体はよかった。新球もよかった」と手応えを口にした。いきなりポランコを力のある直球で空振り三振に仕留めた。外には四球を与えたが、続く藤原を直球で詰まらせて二ゴロ併殺。5回は友杉に右前打を許したが、岡をまたも直