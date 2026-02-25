お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が25日、都内で行われた『ビックカメラ 新オリジナルブランド記者発表会』に登壇し、意外な対人関係の工夫を明かした。【集合ショット】かわいい…！カラフルな窓から顔を出す堀内健＆朝日奈央イベントには、朝日奈央とともに登壇。朝日にツッコまれつつ、進行も気にしないマイペースさを見せていた堀内。「絶対売れないけれど、買いたいもの」というテーマでのトークでは、朝日が「名前を