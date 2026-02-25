俳優・山下智久が主演を務めるHuluオリジナルドラマ『神の雫/Drops of God』シーズン2が、動画配信サービス「Hulu」で国内独占配信中だ。毎週金曜に新エピソードが更新され、全8話で展開される。【動画】カッコイイ…山下智久演じる⼀⻘の本編映像が公開本作は、亜樹直（原作）とオキモト・シュウ（作画）による同名人気漫画を原作にドラマ化した作品。原作の主人公・神咲雫をフランス人女性カミーユ（演：フルー