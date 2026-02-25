17日（火）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の倉敷アブレイズは、3月7日（土）、8日（日）に行われるホームゲームに岡山県民を無料で招待することをクラブ公式サイトで発表した。 この試合は水島緑地福田公園体育館で行われ、チームは東京サンビームズと対戦する。無料招待の対象となるのは岡山県に在住する人で、座席は2階自由席が用意されている。 1回の申し込みにつき5名までで、定員は