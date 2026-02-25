午前中に取引時間中の最高値をおよそ2週間ぶりに更新した日経平均株価は、午後も値上がりしています。上げ幅は一時1400円を超えました。【映像】日経平均の値動ききょうの日経平均は取引開始とともに値上がりしました。2月12日以来、およそ2週間ぶりに5万8000円台を回復するとともに、上げ幅は800円を超え、取引時間中の最高値（5万8015円）を更新しました。その後、午後の取引でも上昇し、上げ幅が一時1400円を超える場面も