東京・お台場の海に、海草や海藻が茂る「藻場（もば）」をつくる取り組みが進んでいる。光合成による二酸化炭素（ＣＯ２）の吸収効果に着目した試みで、魚のすみかになるほか、水質改善も期待できるという。温暖化に伴う海水温の上昇で各地の藻場は減少しており、東京港の再生を目指す動きとして注目されている。（松下聖）種まき会お台場海浜公園（東京都港区）で昨年１２月中旬、東京都などの主催により、親子連れら約２００