申し訳ないが、“私の華麗なる恋愛遍歴自慢” に見えてしまって、しゃらくさくなってきてしまった。2月11日（水）に第5話が放送され、1週休止を挟んで本日第6話が放送される杉咲花主演の恋愛ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）のことだ。主人公は小説家 兼 古着屋アルバイト店員の土田文菜（杉崎）。文菜は過去の恋愛の影響で、“きちんと人を好きになること” を避けてしまっているというキャラクター。