ナターシャは、同社が運営するマンガ・アニメ専門ニュースサイト「コミックナタリー」主催の「タテ読みマンガアワード 2025」の結果を、2月18日に発表した。本賞は、今読んでおきたい縦スクロール形式のマンガをユーザー投票で決定するマンガ賞で、2025年12月1日〜12月22日までユーザー投票を行い、12万8312票の投票が集まった。「タテ読みマンガアワード 2025」、12万8312票の投票から選ばれた受賞作品を発表○【国内作品部門】1