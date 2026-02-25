「夢をあきらめるな!」――その言葉を合言葉に集まった12人が、ついにドラマ主題歌という大舞台に立つ。25日に生放送されたフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)で、男性グループのSHOW-WAとMATSURIが、同局系ドラマ『夫婦別姓刑事』(4月14日スタート、毎週火曜21:00〜)の主題歌を担当することが発表された。SHOW-WA ＆ MATSURI佐藤二朗、橋本愛がW主演を務める『夫婦別姓刑事』は、コミカルな刑事ドラマ