アサヒビールは2月25日、2026年の事業方針説明会を開催。昨年のサイバー攻撃によるシステム障害について改めて謝罪しつつ、本格的な再始動と、ビール事業への集中投資、新カテゴリー創出に挑む方針を明らかにした。○"ちょっといい日"に寄り添う「アサヒゴールド」注目の新ブランドが、麦のうまみとすっきりとした後味を両立した麦芽100%の生ビール「アサヒゴールド」(4月14日発売)従来品と比較して麦芽使用量を約1.5倍に増量。麦