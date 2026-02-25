ドライブラインベースボール・ジャパンの協力を得てルネサンスが開講スポーツクラブの「ルネサンス」は25日、「ドライブラインベースボール・ジャパン」の協力のもと、プライオボールとドリル（投げ方）を正しく安全に学べる「プライオボール 正しい使い方スクール」を、小学4年生〜中学生を対象に順次開講すると発表した。プライオボールの正しいドリルを体系的に学べる日本初のスクールで、球速アップと怪我予防を両立させる投