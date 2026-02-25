40代女性のマッチングアプリ利用実態を、目的から交際到達まで一気に追える最新調査が公開されました。株式会社MOCHIが2026年2月20日に発表したレポートでは、婚活目的が過半数という結果が示されています。継続利用率や課金傾向まで数字で整理されているので、今の婚活市場を読む材料として使いやすい内容です！ MOCHI「40代女性マッチングアプリ意識調査2026年最新版」 公開日：2026年2月20日調査期