アルガンオイル配合の使い捨てフェイスタオル「ufutto スウヨタオルアルガンオイル50枚」が登場します！天然コットン100％の吸水性に、ボタニカル由来のなめらかな肌あたりを重ねた設計です。2026年4月1日より、全国のドラッグストア・薬局・専門店と公式オンラインストアで発売中。 ufutto「スウヨタオルアルガンオイル50枚」 発売日：2026年4月1日（水）参考売価：598円（税込）内容量：50枚シート