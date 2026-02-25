映画「マイティ・ソー」などで知られる俳優のクリス・ヘムズワース（42）は、娘インディアちゃん（13）のために、タトゥーのひとつを除去することをやめたのだという。娘たちに昔、よく読み聞かせていたという児童文学作家のドクター・スース氏の「きみの行く道」の絵のタトゥーを腕に入れているクリス。飽きてきたため、除去しようと思ったが、インディアちゃんが実は気に入っていたと知り