サンエックスの「すみっコぐらし」が、秋葉原の老舗メイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」と初のコラボレーション。「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」コラボカフェを期間限定で開催します！また、秋葉原・大阪でのコラボカフェに加え、神田明神でのスペシャルライブも開催予定です☆ サンエックス「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」コラボカフェ スケジュール：東京開催期間：2026年5月15日（金）