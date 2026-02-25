名城大学薬学部で、若手研究者と大学院生を対象にした実践型ワークショップが開催されました。講師は、本学薬学部の森和俊特任教授です。研究への向き合い方を第一線の経験から学べる場として、会場には高い集中感が広がりました。 名城大学「森和俊特任教授と学ぶ薬学部若手研究者向けワークショップ」 開催日：2026年2月16日会場：名城大学 八事キャンパス 新3号館参加者：約40人名城大学は、2026年