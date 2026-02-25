プロのドライヘッドスパ発想を自宅で取り入れられる「至福づつみ」が、CreemaSPRINGSで注目を集めています！107個のやわらか突起で頭皮を包み込む設計で、軽い力でも使いやすい点が魅力です。2026年2月21日時点で支援総額が100万円を超え、2026年3月24日23時59分まで予約販売中。 ダヴィンチクリエイト「リラックスヘッドスパ 至福づつみ」 発表日：2026年2月21日予約販売チャネル：CreemaSPRINGS支援