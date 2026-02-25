巨人の戸郷翔征投手が那覇キャンプ最終クール初日の２５日、日テレジータスのキャンプ中継のインタビューに登場した。この日、ブルペンでネットスローを行った右腕。１週間ほど続け、フォームを固めているようで「リリースポイントの修正をネットスローで行ってから遠投に入っています」とトレーニングの内容を明かした。１４日に行われたシート打撃と昨年の投球イメージを掛け合わせて整理するも、自身が満足した球が投げら