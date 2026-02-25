中日の柳裕也投手が２５日、バンテリンドームでの投手練習に参加した。ホームランウイングが完成した新本拠地に足を踏み入れると、外野をぐるりと見回した。外野フェンス近くで、高さを確認。テラス席に座るなど、興味津々だった柳は「今まですごい広かったんだなって思った。（実際に）テラス席に行ってみると、前に来てるなって感じましたね」と話した。２７、２８日の侍ジャパンとの壮行試合がこけら落としとなる。柳も２試