「習近平指導下の中国統治」第１巻の中国語版と英語版。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京2月25日】中国新華社が編集した「習近平（しゅう・きんぺい）指導下の中国統治」（原題「新時代治国理政紀実」）第1巻がこのほど、新華出版社から中国語・英語版で刊行され、国内外に向けて発行された。同書には、新華社の長編ルポルタージュ26本と写真41点を収録。習近平氏の政策理念や国政運営の歩みを報道資料を通じて紹介してい