大創産業が展開する「THREEPPY（スリーピー）」が、国民的キャラクター「リカちゃん」と初のコラボレーション。「リカちゃん」シリーズのバッグ・ポーチ、エコバッグ、文具や化粧小物などを中心に全31種のコラボグッズがラインナップされます☆ ダイソー THREEPPY「リカちゃん」シリーズ 価格：220(税込)〜550円(税込)ラインナップ：全31種発売時期：2026年3月2日（月）から順次発売店舗：全国のTHREEPPY※商品に