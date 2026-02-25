お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が25日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。引っ越しについて話した。旅行でニュージーランドを訪れていたという向井は「お休みって大事だな。1個区切りをつけるというか、リフレッシュが非常にできたので」とした上で「私事なんですがニュージーランドから帰ってきて引っ越しをしまして…」と報告。続けて「完了したのが3日前かな？ニュージーランド