「りぼん」に掲載されるコラボ作品（（C）S.P（C）U/F）日本アニメーションと集英社、双葉社は25日、国民的人気漫画「ちびまる子ちゃん」と「クレヨンしんちゃん」が初めてコラボした漫画計3作を、少女雑誌「りぼん」と、インターネットサイト「まんがクレヨンしんちゃん.com」に順次掲載すると発表した。さくらももこさん原作の「ちびまる子ちゃん」は今年で連載開始40周年となり、臼井儀人さん原作「クレヨンしんちゃん」は