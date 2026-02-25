巨人の田中将大投手（37）の妻でタレントの里田まい（41）が25日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。現在、巨人軍は沖縄でキャンプ中。里田はキャンプ地を訪問する写真や、沖縄を楽しむ写真をストーリーズに複数枚投稿。球場ネット越しの田中との2ショットや、「TANAKA」の名前が入った背番号「11」のユニフォームを着た長女の後ろ姿も披露した。里田は12年3月20日に田中と結婚。