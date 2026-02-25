現地時間24日、イングランドの実質2部であるチャンピオンシップ第34節が行われ、森下龍矢と大橋祐紀が所属するブラックバーンはブリストル・シティと対戦した。森下、大橋ともにスタメンに名を連ねたこの試合、試合を動かしたのは日本人ホットラインだ。開始早々の6分、右サイドをドリブルで突破し、クロスを上げると中で合わせたのが大橋だ。豪快に右足を振り抜き、ニア上に突き刺した。日本人コンビが躍動したブラックバーンだっ