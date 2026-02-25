楽天モバイルとCapeは、日米軍事共同演習でモバイル通信接続の有効性を実証したと発表した。楽天モバイルが運用する「Open RAN完全仮想化ネットワーク」と、Capeのセキュリティ機能を備えたモバイルコアネットワークを接続した。 Capeは、米国でフルMVNOサービスを提供している通信事業者。すべての通信トラフィックを自社管理の「完全クラウド型コアネットワーク」で処理する点が特徴。 O