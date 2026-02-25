株式会社リクルートは２５日、都内で「『ＳＵＵＭＯ住みたい街ランキング２０２６首都圏版』発表会」を行った。住みたい街（駅）の第１位は９年連続で横浜（神奈川県）。２位は大宮（埼玉県）、３位は吉祥寺（東京都）と続いた。得点ジャンプアップした（前年と比べ人気度があがった）街には１位が高輪ゲートウェイ（東京都）、２位が飯田橋（同）、３位がセンター北（神奈川県）。ＳＵＵＭＯの江原亜弥美副編集長は大企業の