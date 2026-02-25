阪神は25日、沖縄・うるまで行われていた春季キャンプも打ち上げた。平田勝男2軍監督（66）は1カ月を振り返り、福島、今朝丸、西純、能登が1軍のオープン戦でアピールできたことを収穫に挙げた。以下は一問一答。――天候にも恵まれたキャンプだった「そうそう。DeNAとの練習試合（17日）が雨で中止になったのが残念だったけど、天候にも恵まれて暖かったし、いいキャンプを過ごせたと思いますよ」――若手からベテランま