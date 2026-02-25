お笑いコンビ・フットボールアワーが２５日、都内で行われた「ＳＵＵＭＯ住みたい街ランキング２０２６首都圏版」発表会に森香澄と出席。大阪出身のコンビ２人は、約２０年前、東京進出後に初めて住んだ街を明かした。後藤輝基は「住んでみたい」と願望があったために目黒に住んでいたと明かした一方、岩尾望は「西麻布。交差点からちょっと歩いて１分から２分のとこ」と告白。後藤は思わず「どこ住んでんねん。よう審査通り