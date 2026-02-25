Ｊ１町田は２５日、東京・町田市内で次戦の千葉戦（２７日・Ｇスタ）へ向けた調整を非公開で行った。＊＊＊ＭＦ前寛之が特別な気持ちで２７日を迎える。次戦の千葉には２歳年上の兄・貴之が在籍。兄弟対決は自身が福岡、兄が松本に在籍していた２０２０年１１月８日以来で、Ｊ１同士での対戦は今回が初となる。様々なポジションを守る万能性が武器の兄は、自身の本職のボランチでもプレーすることがあり、兄弟でマッチ