プロボクシング前WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO1敗）が4月11日に東京・両国国技館で、元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（25＝メキシコ、18勝8KO1敗）と再起戦を行うことが25日、発表された。WBC世界バンタム級挑戦者決定戦、同級2位・那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）―同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）と同じ興行で行われる。高見は昨年7月、プロ10戦