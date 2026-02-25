西村ジョイ成合店高松市成合町 「備える・作る・学ぶ」防災イベントです。東日本大震災から15年を迎える2026年3月7日と8日、西村ジョイ成合店（高松市成合町）が「防災フェア」を開催します。駐車場の特設会場で、両日とも午前9時から午後5時まで開催。 非常食として備蓄できるうどんを紹介する他、空き家をリノベーションして地域のコミュニティースペースにしたり、シェルターやソーラ&#