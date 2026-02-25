【ハセガワ：「2026年5月 新製品情報」】 2月25日 公開 ハセガワは、2026年5月に発売予定の商品情報を一挙公開した。 今回同社公式サイトにて「2026年5月 新製品情報」を公開しており、ラインナップによると、艦船のプラモデル「日本海軍 戦艦 三笠 フルハルスペシャル フルディテールアップ バージョン」が5月27日ごろ発売予定であるほか、戦闘機のプラモデル「三菱 F-2B “飛行