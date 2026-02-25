資産寿命を延ばすには、資産を分散し「お金に働いてもらう」必要があります。しかし、ただ資産運用すればいいものではありません。たとえ運用で儲けても、その先を見据えていない場合、資産運用が失敗に終わってしまう可能性も……。野尻哲史氏の著書『100歳まで残す 資産「使い切り」実践法』（日本経済新聞出版）より、70代夫婦と70代シングル女性の2つの事例をとおして、老後の資産運用の明暗を分けるポイントをみていきましょ