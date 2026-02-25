2026年の春節連休期間（2月15〜23日）中、海南島の離島免税市場は消費のピークを迎えました。海口税関が2月24日に発表したデータによりますと、連休中、税関が監督・管理した離島免税売上高は27億2000万元（約610億円）に達し、昨年の春節連休期間と比べて30．8％増となりました。販売点数は昨年の春節連休期間より21．9％増の199万7000点、購入者数は同じく35．4％増の延べ32万5000人でした。また、連休中の1日平均の売上高は3億3