2026年春から放送予定の朝ドラ『風、薫る』。見上愛さんと上坂樹里さんのダブル主演で、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマだ。NHKは2月25日、新たな出演者を発表した。りんが受け持つことになる侯爵夫人の患者・和泉千佳子役を仲間由紀恵さんが演じる。【写真】『風、薫る』でヒロインを務める見上愛と上坂樹里連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上さん演