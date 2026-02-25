尼崎北部の「東西軸」完成、移動時間が「6割減」に大阪・豊中方面とも直結2026年2月19日に兵庫県は、尼崎市北部で整備を進めていた都市計画道路「園田西武庫線」の藻川工区（約0.6km）を、2026年3月20日に供用開始すると発表しました。これにより同路線の未開通区間が解消され、東西の交通ネットワークが完成。周辺の渋滞緩和や、大阪府側とのアクセス性向上が図られます。【画像】これは便利！ ここが「新開通の区間」です